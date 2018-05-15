Международная благотворительная организация Фонды "Открытое Общество", учрежденная финансистом и филантропом Джорджем Соросом, закрывает международную деятельность в Будапеште.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонды Открытого Общества перемещают свои международные операции и персонал из Будапештав немецкую столицу, Берлин", - говорится в сообщении

Отмечается, что совместно с другими международными спонсорами "Открытое общество" будет продолжать поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии по таким вопросам, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и здравоохранение.

Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готово ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций через то, что оно назвало пакетом законодательства "Стоп Сорос".

"Правительство Венгрии осквернило и исказило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", - сказал Патрик Гаспар, президент фондов "Открытого Общества".

Законодательство, ссылаясь на интересы национальной безопасности, запрещает любой организации консультировать или представлять просителей убежища и беженцев без государственной лицензии.

Как известно, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который находится у власти с 2010 года, в последние месяцы заострил свою националистическую риторику и особенно критикует американского миллиардера Джорджа Сороса.

Перед парламентскими выборами в апреле Орбан заявил, что в Венгрии насчитывается около 2000 проплаченных людей, которые во время избирательной кампании работают на то, чтобы свергнуть правительство и установить новый "промигрантский кабинет, приемлемый для Джорджа Сороса".