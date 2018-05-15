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Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона Пунгери, подтверждает отчет экспертов США
10:12 15.05.2018 |
Северная Корея начала работы по демонтажу своего крупнейшего ядерного полигона Пунгери, расположенного на северо-востоке страны, говорится в отчете на сайте 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.
Ранее, 12 мая, Пхеньян объявил о том, что на полигоне для ядерных испытаний Пунгери ведутся работы по его закрытию.
В свою очередь отчет с сайта 38 North основывается на последних снимках полигона, сделанных коммерческими спутниками.
Составители документа отмечают, что с момента публикации прошлого доклада от 24 апреля, как видно на снимках, с полигона исчезло несколько зданий, обеспечивавших его работу. Также рабочие частично разобрали ведущие в тоннели рельсы. На снимках не заметно какой-либо значительной активности в районе казарм.
В то же время, отмечаются в отчете, остались нетронутыми крупнейшие здания в командном центре полигона. Входы в тоннели, по всей видимости, до сих пор остаются открытыми. Наблюдатели связывают это с тем, что Пхеньян пообещал провести в конце мая публичную церемонию демонтажа Пунгери, на которую пригласят иностранных журналистов.
На прошлой неделе в Пхеньяне сообщили, что в конце мая проведут церемонию закрытия Пунгери. Тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны. Церемония состоится в промежутке между 23 и 25 маем. Точная дата, как ожидается, будет объявлена позже.
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