Финансовые новости
- |
- 15.05.18
- |
- 05:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана
22:47 14.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.
"В соответствии с предыдущими оценками, есть достаточно нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, для того, чтобы разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения", - говорится в меморандуме президента США, адресованном госсекретарю, главе Минфина и Минэнерго США, опубликованном на сайте Белого дома.
В своем сообщении Д.Трамп отметил, что также принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов (в США - ИФ)".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге
|ФГВФЛ нашел повод для групповых исков
|Сбитый летчик. Почему уходит Сурков и чего ждать Украине
|«Любимец» НАБУ: Чем известен умерший судья Бобровник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Духовник Путина» стал митрополитом. Это открывает ему путь к патриаршеству
|МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты
|Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана
|Глава Каталонии избран, кризис не преодолен
|Нефтяной кризис в Венесуэле нарастает из-за захвата активов PdVSA кредиторами - WSJ
|В очередь за Коломойским: что получит Украина от поражения России в Гааге
Это интересно
|4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50" обойдётся в $380
|Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
|Google Assistant заполучил новые голоса, стал вежливее и вскоре заговорит по-русски
|Google Duplex — искусственный интеллект, который способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ
|Google показала новые возможности Google Maps и Google Lens
|Телевизоры LG обзавелись интеллектуальным помощником Google Assistant
|Госказначейство предупреждает о телефонных мошенниках