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Нефтяной кризис в Венесуэле нарастает из-за захвата активов PdVSA кредиторами - WSJ
17:38 14.05.2018 |
Масштабы нефтяного кризиса в Венесуэле увеличиваются из-за действий кредиторов национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), которые могут привести к перебоям в экспорте топлива из этой страны, пишет The Wall Street Journal.
Хотя добыча PdVSA и так быстро сокращалась, инвесторы предполагали, что компания сможет поддерживать поставки нефти на мировой рынок и обеспечивать приток валютной выручки в страну. Однако эти ожидания начинают ослабевать, отмечается в статье.
Американский нефтепроизводитель ConocoPhillips намерен взять под контроль расположенные в Карибском бассейне производственные мощности PdVSA, выиграв суд по делу о компенсации на сумму $2 млрд за национализированные Венесуэлой в 2007 году активы.
Даже этот единственный шаг может оказать сильное негативное влияние на Венесуэлу, поскольку стране необходимы хранилища и НПЗ для переработки добываемых ею тяжелых сортов нефти в более легкие, которые пригодны для продажи за рубежом. По оценке эксперта по энергетике Филипа Верлегера, из-за этой проблемы экспорт может упасть на 500 тыс. баррелей в сутки с текущего объема примерно 1,4 млн б/с.
В сочетании с возобновлением американских санкций в отношении Ирана падение поставок нефти на глобальные рынки может подтолкнуть цены еще выше с нынешних многолетних максимумов.
Действия Conoco могут подтолкнуть и другие компании к конфискации находящихся за рубежом активов PdVSA, включая танкеры и нефтяные грузы. Так, канадский золотодобытчик Rusoro пытается заполучить Citgo Holding. Этот принадлежащий Венесуэле НПЗ в США является жизненно важным связующим звеном с рынком США и одним из венесуэльских активов, не защищенных физически границами страны.
Хотя законность этих действий сомнительна, неопределенность ситуации уже оказывает влияние на деятельность PdVSA. Представители венесуэльской компании не были доступны для комментариев, однако, по данным Reuters, девять следовавших на Карибы судов PdVSA на прошлой неделе были перенаправлены в воды Венесуэлы и Кубы. Возможно, это было сделано для того, чтобы избежать изъятия грузов.
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