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Совет ЕС ужесточил меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
13:53 14.05.2018 |
Совет ЕС одобрил в понедельник директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.
"Совет принял 14 мая директиву, ужесточающую правила ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Директива предусматривает пресечение преступного финансирования без ущерба для нормального функционирования платежных систем", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 году.
"Новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе, позволяя лишать террористов доступных им средств", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время председательствует в Совете.
Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.
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