Финансовые новости
- |
- 14.05.18
- |
- 09:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Иран потребует от Европы гарантий сохранения ядерной сделки
08:29 14.05.2018 |
После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает в воскресенье, 13 мая, агентство AFP.
У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки, заявил Аракчи. По словам замглавы МИД, если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".
США введут санкции за бизнес с Ираном
Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.
В Германии решение Трампа называют "суперкатастрофой". Страна является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры не захотели дешево распродавать валютную выручку в пятницу
|Европейские деньги для украинского бизнеса: какую помощь предоставляет ЕС
|Аахенский формат. Макрон и Меркель заменили Путина Волкером
|В 2017 Украина продолжила углублять экономические отношения с Европой, - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран потребует от Европы гарантий сохранения ядерной сделки
|США могут ввести санкции против компаний из Европы, имеющих деловые отношения с Ираном
|Правительство Армении полностью сформировано
|С Берлускони снят запрет на занятие госдолжностей
|Иранский аятолла пригрозил уничтожить израильские города
|Драги отметил важность создания в еврозоне единого бюджетного фонда для противостояния кризисам
Это интересно
|Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г
|Британская марка Rolls-Royce представила первый в своей истории кроссовер
|Компания Volvo Trucks представила вторую модель электрического грузовика
|IBM запретила своим сотрудникам пользоваться «флешками» и SD-картами
|Смартфон Xiaomi Redmi S2 получил экран HD+ и двойную камеру
|Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению
|Uber показала новый концепт летающего такси