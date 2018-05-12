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Драги отметил важность создания в еврозоне единого бюджетного фонда для противостояния кризисам
22:29 11.05.2018 |
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги подчеркнул важность создания в еврозоне фонда, который позволил бы государствам региона противостоять будущим кризисам.
"Нам нужен дополнительный бюджетный инструмент, чтобы сохранять взаимодействие в случае крупных шоков без необходимости перегрузки монетарной политики", - заявил он, выступая на мероприятии во Флоренции.
"Целью создания этого фонда будет обеспечение дополнительного уровня стабилизации, который усилит доверие к проводимой государствами еврозоны политике", - цитирует М.Драги агентство Bloomberg.
Европейские лидеры давно признали, что еврозоне необходим некий совместный бюджетный механизм для усиления единства в экономической и монетарной политике, однако прогресса в плане создания такого механизма не наблюдается.
Меры усиления европейских фининститутов, в частности, создание единой европейской системы страхования банковских вкладов, будут обсуждаться на саммите ЕС, который состоится в июне. Эксперты, однако, полагают, что на этом саммите европейские лидеры не смогут согласовать основную часть реформ, продвигаемых президентом Франции Эммануэлем Макроном, в том числе и создание единой системы страхования вкладов.
М.Драги в пятницу поддержал призывы Парижа усилить экономическую и кредитно-денежную интеграцию в еврозоне, отметив, что при верных условиях, разделение и сокращение рисков могут быть взаимодополняющими.
Расхождения во мнениях между ФРГ и Францией тормозят реализацию реформ, поскольку Берлин противится некоторым идеям, опасаясь, что Германии придется нести основную нагрузку при компенсации потерь других государств еврозоны.
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