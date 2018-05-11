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Меркель и Путин намерены сохранить сделку с Ираном без США
15:19 11.05.2018 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудила по телефону с президентом России Путиным проблему выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого Ираном и еще шестью странами в 2015 году. Обе стороны сошлись во мнениях о необходимости сохранения соглашения между оставшимися сторонами сделки, заявил в пятницу, 11 мая, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
По его словам, лидеры двух государств "выразили тревогу по поводу недавних событий в регионе" и заявили о необходимости избежать дальнейшей эскалации. Одновременно Зайберт сообщил, что во время телефонного разговора речь также шла о ситуации на востоке Украины и возможной миссии ООН в Донбассе. 18 мая Меркель и Путин встретятся в Сочи.
США подрывают мировой порядок
В тот же день Ангела Меркель заявила, что выход США из иранской сделки нанес серьезный ущерб мировому сообществу. Это решение "подрывает доверие к международному порядку", заявила она, выступая на католической конференции в Мюнстере.
В одностороннем порядке выходить из соглашения, единогласно утвержденного Советом Безопасности ООН, неправильно, уверена глава немецкого правительства. По словам Меркель, она "с беспокойством наблюдает за тем, что система многосторонних отношений между государствами переживает настоящий кризис". Одновременно канцлер ФРГ заверила, что будет по-прежнему принимать активные усилия для поддержания трансатлантического партнерства.
СВДП был заключен между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Нынешний глава Белого дома неоднократно называл соглашение с Ираном "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций.
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