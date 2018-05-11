Глава МИД Ирана проведет переговоры в Москве и Брюсселе

Главы МИД Ирана и РФ Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров, 2016 г.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в начале следующей недели нанесет визит в Россию. Как стало известно в пятницу, 11 мая, в понедельник он проведет переговоры в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство Tasnim, в воскресенье Зариф посетит Китай, а во вторник - Брюссель.

Во время переговоров Зариф будет обсуждать судьбу иранской ядерной сделки. Россия является одним из государств-участников соглашения 2015 года с Тегераном. Ранее Сергей Лавров заявлял, что, несмотря на выход Вашингтона из сделки, РФ намерена сохранить договор. Прочие страны-участники, Германия, Франция, Великобритания и Китай, также настроены не ликвидировать соглашение.

При этом, несмотря на выходу США из соглашения, американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы инспекции ядерных объектов Ирана продолжались. "Мы должны быть в состоянии посетить какой-либо объект и проверить его. Мы должны иметь возможность зайти на их (иранские. - Ред.) военные базы, чтобы проверить, обманывают нас или нет", - сказал Трамп. Белый дом требует, чтобы существующий режим проверок, каким бы несовершенным он ни был, продолжался под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Мы ожидаем, что Иран продолжит реализацию Дополнительного протокола и будет сотрудничать с МАГАТЭ независимо от того, останется ли в силе сама сделка", - сказал один из высокопоставленных должностных лиц американской администрации.