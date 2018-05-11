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Пучдемон решил не баллотироваться в премьеры Каталонии
08:08 11.05.2018 |
Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон в четверг, 10 мая, объявил, что не будет баллотироваться на должность премьер-министра автономии. Кроме того, Пучдемон назвал имя своего преемника: им стал 55-летний депутат Ким Торра.
Хотя Торра - политический новичок, он может рассчитывать на большинство голосов в парламенте. Депутат тесно связан с каталонским движением за независимость, в частности, он располагает поддержкой партии Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратистов из партии "Левые республиканцы Каталонии".
Каталонии нужно выбрать премьера до 22 мая
Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.
С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.
Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии. После этого он бежал в Бельгию. 25 марта Пучдемон был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, выдавать ли Пучдемона Испании.
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