Бойцы Корпуса стражей исламской революции

США расширили санкции против Ирана. В санкционном списке, обнародованном в четверг, 10 мая, на сайте министерства финансов США, значатся шесть физических лиц и три фирмы, связанные с могущественной иранской силовой структурой "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

В заявлении американского Минфина отмечается, что санкции введены совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами с целью парализовать "масштабную сеть" валютного обмена, находящуюся под контролем КСИР.

"Иранский режим и его центральный банк злоупотребляли доступом к хозяйствующим субъектам в ОАЭ для приобретения долларов США в целях финансирования злонамеренных действий КСИР, включая финансирование и оснащение оружием их региональных приспешников, и при этом скрывали подлинные цели приобретения долларов США", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Это первый случай ужесточения американских санкций против Ирана с тех пор, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из международного соглашения по атомной программе Тегерана. Трамп обосновал свое решение тем, что Иран, по его словам, продолжает попытки разработать ядерное оружие. Он также обвинил Иран в поддержке терроризма.