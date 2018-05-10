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США расширили санкции против Ирана
23:08 10.05.2018 |
США расширили санкции против Ирана. В санкционном списке, обнародованном в четверг, 10 мая, на сайте министерства финансов США, значатся шесть физических лиц и три фирмы, связанные с могущественной иранской силовой структурой "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).
В заявлении американского Минфина отмечается, что санкции введены совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами с целью парализовать "масштабную сеть" валютного обмена, находящуюся под контролем КСИР.
"Иранский режим и его центральный банк злоупотребляли доступом к хозяйствующим субъектам в ОАЭ для приобретения долларов США в целях финансирования злонамеренных действий КСИР, включая финансирование и оснащение оружием их региональных приспешников, и при этом скрывали подлинные цели приобретения долларов США", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Это первый случай ужесточения американских санкций против Ирана с тех пор, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из международного соглашения по атомной программе Тегерана. Трамп обосновал свое решение тем, что Иран, по его словам, продолжает попытки разработать ядерное оружие. Он также обвинил Иран в поддержке терроризма.
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