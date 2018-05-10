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Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре
19:47 10.05.2018 |
Саммит с участием президента США Дональда Трампа с руководителя КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 10 мая.
Несколькими часами ранее Трамп вместе с вице-президентом США Майком Пенсом принял трех граждан США, которые находились в заключении в Северной Корее. Они покинули пределы КНДР в сопровождении госсекретаря США Майка Помпео, который посетил Северную Корею для подготовки саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.
Освобождение американских узников рассматривалось как предварительное условие проведения саммита. Американская сторона, однако, официально никогда не подтверждала этого. США добиваются полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они обещали оставить в силе санкции против КНДР до тех пор, пока эта цель не будет реально достигнута.
Расплывчатое понятие денуклеаризации
Руководство в Пхеньяне, по сообщениям из Южной Кореи, выразило принципиальную готовность к денуклеаризации. Наблюдатели, однако, опасаются, что стороны могут по-разному интерпретировать это намеренно расплывчато сформулированное понятие. США, к примеру, ожидают, что КНДР откажется от ядерного оружия и средств его доставки.
Предстоящий саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына наблюдатели называют историческим. Еще никогда прежде действующий президент США не встречался с руководством КНДР. В 2009 году Пхеньян по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы посетил экс-президент Билл Клинтон.
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