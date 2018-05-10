Основатель китайской страховой компании Anbang приговорен к 18-летнему заключению

Основатель и экс-председатель совета директоров китайской страховой компании Anbang Insurance Group Co. У Сяохунь приговорен к 18 годам тюремного заключения за мошенничество и должностные злоупотребления, пишет газета The Wall Street Journal.

Решение суда также предусматривает конфискацию имущества У.Сяохуня на сумму 10,5 млрд юаней ($1,65 млрд).

18-летний срок заключения является одним из самых длительных, к которым когда-либо приговаривались руководители частного бизнеса в Китае.

Anbang, основанная как провинциальная компания сферы автострахования, быстро превратилась в крупный бизнес, покупающий активы за рубежом. Это привлекло внимание китайских регуляторов, посчитавших, что стремительный рост бизнеса Anbang может нести в себе риски для финансовой системы КНР.

В середине 2017 года власти КНР предписали банкам приостановить взаимодействие с Anbang, начав масштабное расследование деятельности компании и У.Сяохуня.

В ходе судебных слушаний 51-летний У.Сяохунь заявил о раскаянии и попросил о снисхождении, однако он также заявил о том, что стратегия роста, которой придерживалась Anbang, не являлась уникальной.

Суд постановил, что У.Сяохунь отдавал распоряжения сотрудникам компании о фальсификации документов, а также присваивал премии, полученные Anbang по некоторым страховым продуктам, сообщает агентство Синьхуа.

Кроме того, он злоупотреблял должностным положением, продавая краткосрочные инвестиционные продукты с высокой доходностью, что, по оценкам властей, стоило государству порядка $10,2 млрд.

В апреле текущего года стало известно о выделении государством 61 млрд юаней ($9,7 млрд) страховщику из отраслевого государственного фонда помощи компаниям - China Insurance Security Fund, чтобы сохранить бизнес Anbang на плаву и помочь компании стабилизировать операции.

Китайские власти намерены управлять компанией как минимум год, в течение которого будут искать новых инвесторов, рассчитывая сохранить Anbang в частных руках.

В сообщении Anbang, опубликованном в четверг, отмечается, что ее операции под госконтролем "остаются стабильными", компания располагает достаточными средствами, чтобы выполнить обязательства перед всеми клиентами.

Среди активов, которыми владеет Anbang, легендарный нью-йоркский отель Waldorf Astoria, приобретенный страховщиком почти за $2 млрд в 2014 году.

