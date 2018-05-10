Санкции против Ирана будут восстановлены в течение 180 дней - Минфин США

Санкции Вашингтона в отношении Ирана будут полностью восстановлены в 180-дневный срок после объявления президента Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, сообщило во вторник министерство финансов США.

"В соответствии с указаниями президента, департаменты и ведомства начнут процесс 90-дневного и 180-дневного периодов свертывания деятельности, связанной с Ираном, в соответствии с санкциями США, снятыми в рамках СВПД. По истечении 180-дневного периода санкции будут восстановлены в полной мере", - говорится в сообщении Минфина.

Администрация США в свете своего решения возобновить действие санкций, связанных с иранской ядерной программой, предоставляет всем сторонам, занимающейся коммерческой деятельностью с Ираном, время для ее прекращения, говорится в заявлении Белого дома.

"Тем, кто занимаются бизнесом с Ираном, предоставляется время, которое позволит им свернуть операции и коммерческую активность, в которые вовлечен Иран", - отмечается в заявлении.

"Те, кто к концу этого периода времени не сможет свернуть подобную деятельность с участием Ирана, рискуют столкнуться с тяжелыми последствиями", - отмечается в документе.

Заявление уточняет, что восстановленные санкции будут иметь своей целью такие секторы иранской экономики, как энергетика, нефтехимическая отрасль и финансы.

При этом в заявлении утверждается, что деньги, полученные Тегераном в результате действия соглашения по ядерной программе, в итоге направлялись не на улучшение благосостояния иранского народа, а на военное строительство и на поддержку различных группировок, таких как "Хезболла" и ХАМАС.