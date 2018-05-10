Антимонопольный регулятор Польши начал расследование против “Газпрома”

Польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) инициировало расследование против российского концерна "Газпром" и еще пяти европейских организаций, ответственных за финансирование проекта газопровода "Северный поток-2". Их подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Польши, сообщает пресс-служба UOKiK в среду, 9 мая.

Глава UOKiK Марек Нехцял заявил, что "Газпром" и пять других компаний, вопреки запрету польского ведомства, продолжают реализацию проекта газопровода. UOKiK обладает всеми документами, необходимыми для предъявления обвинений, и компаниям предоставлен 21 день на предоставление объяснений, приводит слова Нецхяла Радио Польши.

Летом 2016 года UOKiK не согласовал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока-2", заявив, что это может привести к ограничению конкуренции на рынке газа. "Газпром" занимает доминирующее положение в поставках газа в Польшу, а планируемая сделка может еще больше усилить переговорную позицию компании по отношению к польским клиентам", - заявили тогда в UOKiK.

Немецкий участок газопровода уже строится

Сторонами консорциума должны были стать, помимо "Газпрома", немецкая компания Uniper, французская Engi, швейцарская OMV и нидерландские Shell и Wintershall. Последние пять компаний в настоящий момент являются финансовыми инвесторами компании Nord Stream 2, созданной для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока-2". "Газпром" - учредитель и единственный акционер Nord Stream 2.

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров. Он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. 3 мая в Германии началось строительство немецкого участка спорного газопровода.