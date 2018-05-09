Финансовые новости
- |
- 09.05.18
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп и Си Цзиньпин договорились поддерживать санкции против КНДР вплоть до свертывания ею ядерной программы
22:36 08.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых сошлись во мнении, что санкции против Пхеньяна нужно сохранять вплоть до ликвидации КНДР своих ядерной и ракетной программ.
"Президент Трамп и председатель Си (Цзиньпин) согласились с тем, что важно продолжать исполнять санкции против Северной Кореи до тех пор, пока она на постоянной основе не свернет свои ядерную и ракетную программы", - говорится в заявлении Белого дома.
В нем отмечается, что Д.Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по "вопросам, представляющим взаимный интерес", включая прошедшую во вторник встречу Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме этого, Д.Трамп заявил председателю КНР о том, что он остается привержен задаче обеспечить сбалансированные и идущие на пользу американцам торговые и инвестиционные отношения между США и Китаем.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Активная валютная торговля на межбанке перед выходным не вылилась в серьезную курсовую динамику
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном
|СБУ провела обыски у Петра Симоненко, изъят предмет, похожий на пистолет
Обыск прошел в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена).
|Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу
|Украинские банки в I кв.-2018 нарастили прибыль в 2,7 раза к I кв.-2017 – НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном
|Трамп и Си Цзиньпин договорились поддерживать санкции против КНДР вплоть до свертывания ею ядерной программы
|США вводят санкции в отношении Рособоронэкспорта
|Россия может отлошить запуск двух ракет с Восточного из-за импортозамещения
|Ужесточит ли Путин политику в отношении Казахстана?
|Великобритания хочет запретить влажные салфетки
|Министр экономики Германии едет в Москву и Киев на переговоры по “Северному потоку-2”
Это интересно
|В США выдан ордер на арест экс-главы Volkswagen
|Дорожка для спортивной ходьбы Xiaomi выйдет в конце мая
|Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе