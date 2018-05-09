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США вводят санкции в отношении Рособоронэкспорта
19:58 08.05.2018 |
Вашингтон вводит санкции против компании "Рособоронэкспорт", обвиняя ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Соответствующее решение принято 30 апреля и вступит в действие 9 мая, отмечается в сообщении, опубликованном во вторник для ознакомления в "Федеральном реестре" США.
В частности, в соответствии с принятым решением, никакие департамент или агентство администрации США не могут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, кроме тех, которые определены госсекретарем.
Никакие департамент или агентство администрации США не могут оказывать содействие в рамках программ американской администрации, кроме тех, которые определены госсекретарем.
Невозможны продажа вооружений и боеприпасов, предоставление услуг в рамках Акта о контроле над экспортом вооружений.
Кроме того, прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.
Эти ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента ввода в действие, кроме тех, которые будут определены госсекретарем.
Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.
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