Великобритания хочет запретить влажные салфетки

Согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов этой страны.

Об этом сообщает BBC.

Правительство утверждает, что его план по ликвидации пластиковых отходов "включает продукты одноразового использования, такие как влажные салфетки".

Салфетки содержат пластик, который не разлагается в природе.

Поэтому производителям придется либо создать салфетку без пластика, либо потребители будут вынуждены обходиться без этого продукта.

Влажные салфетки также является причиной 93% случаев забитых канализационных труб в Британии. Это побудило правительство и промышленность сосредоточиться на том, чтобы убедить потребителей не выбрасывать их в сточные воды.

Британский департамент окружающей среды, однако, признает, что поощряет производителей менять состав влажных салфеток, чтобы они подвергались переработке и не содержали пластика.

Согласно объявленным премьером Терезой Мэй планам,

Согласно объявленным премьер-министром Терезой Мэй планами, до 2042 года в стране должны исчезнуть все "пластиковые отходы, которых можно избежать".

Как сообщалось, британское правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения.