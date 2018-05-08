Министр экономики Германии едет в Москву и Киев на переговоры по “Северному потоку-2”

Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) планирует совершить визит в России и Украину, сообщает информагентство dpa, со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ. По их информации, поездка запланирована на 13 и 14 мая.

Ожидается, что Альтмайер обсудит со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. В частности, главной темой переговоров должны стать будущее проекта газопровода "Северный поток-2" и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу, отметили собеседники dpa.

Меркель приедет 18 мая в Сочи

В качестве другой важной темы называются германо-российские экономические отношения. Сообщается также, что глава германского Минэкономики планирует принять участие в подготовке встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента России Владимира Путина, которая пройдет 18 мая в Сочи.

Ранее 7 мая Путин официально вступил в должность главы государства на четвертый срок. Меркель была с визитом в России в последний раз в мае 2017 года - также в Сочи. Альтмайер был назначен министром экономики Германии в марте 2018 года и в этой должности еще не совершал визиты в Россию или Украину.