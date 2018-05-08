Послы ЕС рассмотрят расширение санкций против России

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник рассмотрит вопрос расширения санкций против России.

Об этом говорится в повестке дня встречи, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Так, отмечается, что послы ЕС рассмотрят два вопроса, связанные с ограничительными мерами за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Один из вопросов касается имплементации решения Совета ЕС о санкциях, второй - внесения изменений в решение о санкциях.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, новые списки, решения и имплементация регламента", - говорится в повестке дня заседания.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за проведение выборов президента России в аннексированном Крыму. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая.