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Послы ЕС рассмотрят расширение санкций против России
12:33 08.05.2018 |
Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) во вторник рассмотрит вопрос расширения санкций против России.
Об этом говорится в повестке дня встречи, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Так, отмечается, что послы ЕС рассмотрят два вопроса, связанные с ограничительными мерами за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Один из вопросов касается имплементации решения Совета ЕС о санкциях, второй - внесения изменений в решение о санкциях.
"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, новые списки, решения и имплементация регламента", - говорится в повестке дня заседания.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за проведение выборов президента России в аннексированном Крыму. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая.
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