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Солнечные батареи на новых домах в Калифорнии могут стать обязательными
13:05 07.05.2018 |
Использование солнечной энергии для выработки электричества набирает обороты. Новый толчок в этом направлении намерено придать правительство штата Калифорния.
Ожидается, что в штате скоро будет принят закон, по которому солнечные батареи станут обязательными на крышах почти всех новых частных и многоквартирных жилых домов, начиная с 2020 года. Исключение составят дома, на которые солнечные батареи не помещаются, и дома, загороженные от солнца более высокими зданиями или деревьями.
Полное покрытие потребностей дома в электричестве за счет солнечной батареи не будет обязательным, но те, кто установит аккумуляторы и сможет пользоваться запасенной энергией в периоды, когда генерация невозможна, сможет рассчитывать на определенные бонусы.
Считается, что следование новым стандартам повысит стоимость строительства на 25000-30000 долларов, из которых примерно половина приходится собственно на батареи. Вместе с тем, по имеющимся оценкам, в течение ожидаемого 25-летнего срока службы батарей энергия собственной выработки сэкономит от 50000-60000 долларов текущих расходов.
Голосование по законопроекту назначено на завтра.
Источник добавляет, что сейчас в Калифорнии солнечные батареи устанавливаются менее чем на 20% новых домов, рассчитанных на одну семью. Увеличение спроса на панели и их установку позволит снизить стоимость, делая солнечную электроэнергию более привлекательной и для других, не столь солнечных мест.
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