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Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре
12:37 07.05.2018 |
По неподтвержденной информации, историческая встреча президента США и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в Сингапуре. Переговоры могут пройти в середине июня, пишет в понедельник, 7 мая, южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники. Ранее южнокорейское агентство Yonhap также сообщило, что Трамп и Ким Чен Ын, по всей вероятности, встретятся в Сингапуре.
4 мая американский президент сообщил, что время и место проведения саммита лидеров США и Северной Кореи уже определены. "У нас обстоятельные переговоры с Северной Кореей, уже произошли подвижки в отношении (американских. - Ред.) заложников. Я думаю, вскоре мы увидим позитивные изменения", - заявил Трамп журналистам. При этом американские власти ссылаются на сообщения в СМИ, что трое граждан США, в последние годы арестованные в КНДР, перемещены из лагерей в отель, расположенный неподалеку от Пхеньяна. В США ожидают, что их могут освободить перед саммитом в качестве жеста доброй воли.
Первая встреча на высшем уровне
В 2017 году отношения между США и КНДР существенно ухудшились после проведения Северной Кореей серии ракетных испытаний. 5 августа 2017 года Совбез ООН принял санкции против Пхеньяна. В феврале 2018 года США также ввели масштабные ограничительные меры против КНДР. В марте Ким Чен Ын предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры. Президент США принял приглашение и объявил о готовности встретиться.
Саммит в Сингапуре станет первой встречей американского президента и руководителя КНДР. Последняя встреча члена администрации Соединенных Штатов и руководства Северной Кореи состоялась в 2000 году, когда тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт посетила КНДР и встретилась с Ким Чен Иром.
27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.
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