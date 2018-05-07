Reuters узнал о планах американской Conoco получить активы венесуэльской PDSVA из-за суда на $2 млрд

Американская нефтяная компания ConocoPhillips собирается получить карибские активы нефтяной госкомпании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщает Reuters.

Эти планы Conoco, по их словам, планирует реализовать в рамках исполнения решения международного арбитража, который в конце апреля присудил PDVSA выплатить ей $2,4 млрд за национализацию активов в Венесуэле в 2007 году.

Целями Conoco, как указывают собеседники агентства, являются объекты PDVSA на островах Бонэйр и Синт-Эстатиус в Карибском море. Они, по информации источников Reuters, играют «важнейшую роль в экспорте венесуэльской нефти, так как там она обрабатывается, смешивается и хранится».

«Мы будем сотрудничать с обществом и местными органами власти для решения вопросов, которые могут возникнуть в результате исполнения решения [суда о выплате]», - цитирует Reuters поступившее в распоряжение редакции заявление ConocoPhillips.

C 1999 года, когда Уго Чавес стал президентом Венесуэлы, в рамках кампании по борьбе с бедностью была национализирована часть венесуэльских нефтяных предприятий. В 2007 году национализации подверглись активы иностранных нефтяных компаний, при этом последние были вынуждены стать миноритарными партнерами в совместных с государством предприятиях. Американские Exxon Mobil и ConocoPhillips тогда от участия в подобной сделке отказались и обратились в международный арбитраж.

В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году. Венесуэлу он тогда обязал выплатить американской нефтяной компании $1,6 млрд, Exxon Mobil Международный арбитражный суд в свою очередь присудил компенсацию в размере $908 млн. Однако последней за изъятие активов в пользу государства PDVSA в 2012 году решила вернуть только $255 млн (сами представители Exxon Mobil Corp. требовали $10 млрд).