Финансовые новости
- |
- 07.05.18
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Турция пригрозила США ответными мерами в случае приостановки продаж вооружения
08:14 07.05.2018 |
Анкара примет ответные меры, если США приостановят поставки вооружения, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье, 6 мая, в интервью телеканалу CNN Turk. По его мнению, подобный шаг является ошибочным и не способствует укреплению отношений между участниками Североатлантического альянса.
4 мая Палата представителей США сообщила о законопроекте, который предусматривает временное прекращение продажи вооружений Турции. Конгресс США ожидает от Пентагона отчет об отношениях двух стран, отмечается в законопроекте. До завершения отчета предлагается остановить продажу вооружений.
Турция намерена закупить более 100 истребителей F-35 у американской оборонной компании Lockheed Martin. Кроме того, Анкара ведет переговоры с Вашингтоном о закупке ракетных комплексов "Патриот".
В 2017 года Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400. Сделка является частью плана Анкары по укреплению обороноспособности страны и отражению угроз от курдских и исламистских военизированных формирований. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
ТОП-НОВОСТИ
|Тука: Украина не может использовать Javelin на линии разграничения
|Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Солнечные батареи на новых домах в Калифорнии могут стать обязательными
|Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре
|Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны
|Reuters узнал о планах американской Conoco получить активы венесуэльской PDSVA из-за суда на $2 млрд
|Турция пригрозила США ответными мерами в случае приостановки продаж вооружения
|Эрдоган объявил о дальнейших наступлениях в Сирии
|США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров из-за нарушение авторских прав
Это интересно
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий