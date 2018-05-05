США вернут в эксплуатацию Второй флот

США вновь вводят в эксплуатацию Второй флот ВМС. Как сообщил в пятницу, 4 мая, адмирал Джон Ричардсон, это сделано в том числе из-за возросшей напряженности в отношениях с Россией. "Наша стратегия национальной безопасности ясно дает понять, что мы вновь вступили в эпоху конкуренции мировых держав", - заявил Ричардсон.

Американский Второй флот, отвечавший за западную часть Атлантического океана, был расформирован осенью 2011 года в связи с реструктуризацией ВМС США, а также по финансовым причинам. Ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью флота, пока не прояснен. В частности, до сих пор не ясна численность состава и кто войдет в его командование.

В Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в 2018 году, вопросы противостояния Китаю и России названы приоритетными.