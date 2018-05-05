КНДР предпринимает новые шаги по сближению с Южной Кореей

КНДР и Южная Корея согласовали свои часовые пояса, сообщило в пятницу, 4 мая, государственное северокорейское агентство KCNA. В 2015 году Пхеньян установил свой часовой пояс, который отстает от южнокорейского времени на 30 минут. В субботу, 5 мая, КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время.

Кроме того, КНДР подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею. В данный момент заявка находится "на изучении", сообщили в организации. Представители ICAO намерены посетить Пхеньян на следующей неделе.

27 апреля, во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.