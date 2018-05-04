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Информация об агентстве
Торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно
16:45 04.05.2018 |
Двухдневные торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно, сообщает в пятницу, 4 мая, агентство Reuters. Американская делегация, которую возглавил министр финансов США Стивен Мнучин, покинула Пекин.
В ряде вопросов по-прежнему существуют значительные разногласия, отмечает китайское информационное агентство "Синьхуа". При этом стороны, по информации агентства, намерены вернуться к обсуждениям. В свою очередь, министр финансов США ранее заявил об "очень хорошем разговоре" с китайской стороной.
Ранее источники Reuters сообщили о предложении КНР ввести пониженные пошлины на импорт автомобилей из США. По их информации, Китай намерен увеличить импорт американских товаров и заинтересован в отсутствии дальнейших ограничительных мер со стороны США. По данным источников агентства, Китай также ожидал от американской стороны уступок в вопросах, связанных с защитой интеллектуальной собственности.
Зеркальный ответ
1 апреля министерство финансов КНР сообщило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров из США. Это был ответ Пекина на принятое президентом Трампом 8 марта решение с 1 мая установить пошлины в 25 процентов на импорт в США стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. Позднее введение пошлин для ряда стран было отложено до 1 июня, однако перенос не затронул КНР.
6 апреля США объявили о намерении ввести таможенные барьеры для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований общей стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил 25-процентной пошлиной на импорт ряда товаров с аналогичной общей стоимостью.
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