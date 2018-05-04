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Лондон намерен усилить альянс против России
11:00 04.05.2018 |
Великобритания воспользуется крупными международными конференциями в 2018 году, чтобы призвать к разработке всеобъемлющей стратегии борьбы против российской дезинформации и к пересмотру традиционного дипломатического диалога с Москвой на фоне скандала вокруг отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, а также предполагаемого применении химического оружия с сирийском городе Дума.
Об этом в четверг, 3 мая, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве страны. По ее информации, Лондон намерен поднять данные вопросы на четырех крупных саммитах - "большой семерки", " большой двадцатки", НАТО и стран Евросоюза. Министры на этих форумах будут добиваться разработки широкой стратегии сдерживания России, включая такие аспекты, как кибербезопасность, военная стратегия НАТО, санкции против олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина и более широкий подход к проблеме российской дезинформации.
Противодействие дезинформации
"Министр иностранных дел рассматривает реакцию России на события в Думе и Солсбери как поворотный пункт и уверен в наличии международной поддержки касательно принятия дополнительных мер. Сферы, на которых Соединенные Королевство, вероятно, сосредоточит свои усилия, - это противодействие российской дезинформации и поиск механизма привлечения к ответственности за применение химического оружия" - сообщил в интервью The Guardian источник в британском правительстве.
Газета отмечает, что британские военачальники были обеспокоены, когда Россия в ходе интервенции на Украине использовала комбинацию из беспилотников и артиллерии, чтобы уничтожить украинскую бронетехнику. Это вызвало у них опасение, что Британия не смогла бы оказать России более эффективное сопротивление, чем Украина, в аналогичных обстоятельствах, пишет The Guardian.
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