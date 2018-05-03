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США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
18:35 03.05.2018 |
Администрация президента США Дональда Трампа думает над изданием распоряжения, которое ограничит возможность ряда китайских компаний продавать телекоммуникационное оборудование в Америке, сообщили Рейтер два источника в отрасли.
Эти меры, вероятно, направлены против Huawei Technologies Co Ltd и ZTE Corp.
Администрация Трампа уже ввела ряд мер, чтобы ограничить деятельность Huawei и ZTE, двух ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования, на территории США из соображений национальной безопасности.
Новость, о которой ранее сообщила Wall Street Journal, появилась в тот момент, когда Вашингтон направил в Пекин делегацию во главе с министром финансов США Стивом Мнучином для переговоров с Китаем. Трамп угрожает ввести пошлины на импорт китайской продукции стоимостью до $150 миллиардов, что может послужить началом торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками.
Американские законодатели и администрация Трампа призывают компании США прекратить продавать продукцию Huawei и ZTE, считая, что она может использоваться для шпионажа. В текущем году они вынудили AT&T отказаться от сделки с Huawei о продаже смартфонов компании в США.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал: "Хотя мы не комментируем конкретные действия, защита критически важной инфраструктуры, включая цепи поставок, связанные с этой инфраструктурой, - чрезвычайно важная составляющая защиты национальной безопасности Америки и ее граждан".
Представители Huawei и ZTE на данный момент не были доступны для комментариев, однако обе компании отрицают обвинения о том, что их продукция используется для шпионажа.
Американский чиновник, знакомый с ходом обсуждения в администрации ситуации вокруг Huawei и ZTE, сказал: "Это две компании вызывают особое беспокойство из-за типа оборудования, которое они производят, и их проникновения на рынок в целом".
Минобороны США уже прекратило продавать мобильные телефоны и модемы, выпускаемые Huawei и ZTE, в магазинах на своих военных базах, сославшись на риски в сфере безопасности.
Пентагон с 25 апреля поручил прекратить продажу этой продукции и сопутствующих товаров на военных базах США по всему миру, сказал представитель американского военного ведомства майор Дэйв Истберн.
"Эти устройства могут представлять неприемлемый риск для персонала и операций министерства", - сказал Истберн.
Представитель Huawei сообщил, что продукция компании "отвечает высочайшим стандартам безопасности, конфиденциальности и инженерии во всех мировых странах, где мы работаем, включая США", отметив, что "ни одно правительство не просило нас ставить под угрозу безопасность и целостность наших сетей и устройств".
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