Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 21:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
КНДР начала демонтировать оборудование на ядерном полигоне
17:39 03.05.2018 |
В Северной Корее начались работы по демонтажу оборудования на ядерном полигоне Пхунгэри.
Об этом сообщает KBS со ссылкой на источники в военных кругах США и Южной Кореи.
По словам собеседника, военные КНДР начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне. Другой источник отметил, что кабели с 3-го тоннеля были удалены, а персонал и оборудование были замечены у входа в тоннель.
Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.
Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.
Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Ожидается, что следующей исторической встречей станет встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Ее проведение запланировано на май-июнь.
Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. США настаивают, что Северная Корея должна сделать первые шаги по ядерному разоружению.
Ким Чен Ын пообещал, что полигон для проведения ядерных испытаний в его стране будет закрыт уже в мае.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|КНДР начала демонтировать оборудование на ядерном полигоне
|Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном
|МВФ: криптовалюты не представляют угрозы мировой финансовой системе
|Совет Европы обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией
|Молодые европейцы считают необходимыми политические реформы в их странах
|Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом из-за данных об инфляции
Это интересно
|Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями
|Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего