Совет Европы обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией

Рабочая группа Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) обеспокоена недостаточным выполнением ее рекомендаций многими странами-участницами организации, говорится в ежегодном докладе, который был опубликован в четверг, 3 мая. Предложенные GRECO меры по-прежнему применяются на практике реже, чем необходимо, утверждают составители доклада.

Публичное осуждение

Коррупция на национальном и международном уровнях представляет собой существенную угрозу европейским институтам и демократии, считает генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд. По его мнению, необходимо публичное осуждение коррупции властями стран и международными организациями.

В свою очередь рядовые граждане должны требовать от своих представителей не только соблюдения законов, но и соответствия этическим стандартам, заявил председатель GRECO Марин Мрчела.

Предложения по деятельности министров, судей и прокуратуры

В прошедшем году принята лишь четверть предложений рабочей группы, которые регулируют деятельность министров. Принятые рекомендации касаются отчетов об активах, прозрачности контактов с лоббистами и урегулирования конфликтов интересов. Более 44% рекомендаций по деятельности министров приняты лишь частично, еще 30% вообще не приняты, констатируют составители доклада.

В свою очередь, на практике применяется почти половина (42.6%) предложений GRECO о деятельности судей. При этом 36% рекомендаций приняты не полностью, еще 21% не приняты, отмечают составители.

Рекомендации GRECO в Германии

Между тем в Германии принята лишь половина антикоррупционных рекомендаций GRECO, говорится в докладе. В 2015 году рабочая группа СЕ призвала власти ФРГ к применению на практике предложений, которые позволят заметить возможное влияние лоббистов на процесс принятия законов. Однако эти рекомендации были исполнены лишь частично. При этом ФРГ использует на практике три четверти рекомендаций GRECO по борьбе с коррупцией среди судей и представителей прокуратуры, отмечается в документе.