Молодые европейцы считают необходимыми политические реформы в их странах

Почти половина молодых европейцев считают необходимыми политические реформы в их государствах. Такие данные содержатся в итогах проведенного фондом TUI опроса , которые были опубликованы в четверг, 3 мая. За возможные политические изменения высказались 45 процентов респондентов. Опрос проводился среди молодежи от 16 до 26 лет в семи странах ЕС - Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии Польши и Франции.

При этом 28 процентов участников опроса хотят радикальных изменений. В частности, лишь 5 процентов греков и 6 процентов итальянцев считают, что политическая система в их стране дееспособна. В свою очередь в Германии политической системой удовлетворены более трети респондентов.

Лучшая форма правления - демократия

Свыше половины участников (58 процентов) назвали лучшей формой правления демократию. По сравнению с предшествующим годом, этот показатель вырос на 6 процентных пунктов. Согласно опросу TUI, такая точка зрения особенно популярна в Греции, Испании и Германии.

Борьба с терроризмом и защита окружающей среды

Наиболее важной задачей Евросоюза 44 процента респондентов назвали борьбу против терроризма. На втором месте - защита окружающей среды.

При этом в ФРГ значимость охраны природы отметили 43 процента опрошенных, а значимость борьбы с терроризмом - 38 процентов. Еще треть немецких респондентов считают важной задачей регулирование миграции.

В данный момент Евросоюз "переживает возвращение молодежи", - полагает председатель совета попечителей фонда TUI Томас Эллербек (Thomas Ellerbeck). При этом в менее спокойных регионах мира пропагандируют национальную изоляцию, отмечает Эллербек.