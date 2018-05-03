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Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом из-за данных об инфляции
11:54 03.05.2018 |
Курс турецкой лиры в четверг упал до рекордно низкого уровня в паре с долларом США после выхода официальных данных об апрельской инфляции, которые оказались хуже ожиданий рынка.
В ходе торгов 3 мая курс лиры к доллару упал на 1,3%, до 4,2296 лиры за доллар.
По отношению к евро турецкая нацваюта подешевела на 1,6%, до 5,0731 лиры.
За последние два месяца курс лиры к евро упал на 10% к бивалютной корзине (доллар и евро), сообщает агентство Bloomberg. С начала года лира дешевеет максимальными темпами среди всех валют развивающихся стран, кроме аргентинского песо: на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро.
Рост потребительских цен в Турции усилился в апреле до 10,85% в годовом выражении, максимума за четыре месяца, с 10,2% в марте. Аналитики в среднем ожидали 10,5%.
Наиболее сильно подорожали жилье и услуги ЖКХ, транспорт, бытовая техника, одежда и обувь. Рост цен на продукты питания замедлился с 10,4% в марте до 8,8% в апреле, на цены на энергоносители увеличились на 12% после повышения на 8,3% месяцем ранее.
Базовая инфляция (без учета продуктов питания, табачных изделий, золота и энергоносителей) ускорилась с 11,4% в марте до 12,2% в апреле.
Вместе с тем цены производителей в Турции выросли в апреле самыми быстрыми темпами с ноября - на 16,37% в годовом выражении.
Ранее на этой неделе глава ЦБ Турции Мурат Четинкая предупредил о волатильности инфляции в связи с ростом стоимости импортируемых товаров.
В этом году многие инвесторы призывали ЦБ Турции повысить процентные ставки для того, чтобы предотвратить перегрев экономики, однако центробанк и правительство, наоборот, приняли ряд мер, направленных на стимулирование роста.
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