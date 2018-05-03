Заявление Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам майского заседания не содержало сюрпризов для участников рынка, и самым заметным изменением стало более активное использование слова "симметричная" для описания инфляции и ее целевого уровня, пишет The Wall Street Journal.

Этот термин встречался в документах ФРС и ранее, но на этот раз он употреблен дважды, в том числе вынесен во второй абзац текста - важное и заметное место.

Симметричное таргетирование инфляции предполагает, что центральный банк будет реагировать (и, вероятно, менять денежно-кредитную политику) и когда инфляция выше, и когда она ниже целевого уровня или диапазона. Подобный подход используют, например, Банк Англии и Банк Канады.

Экономисты сразу же обратили внимание на изменения в тексте заявления ФРС. При этом в данном случае "симметрия" целевого уровня была воспринята ими как готовность ЦБ допустить небольшое превышение инфляцией отметки в 2%.

"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет находиться близко к симметричному целевому уровню FOMC в 2% в среднесрочной перспективе", - отметили члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва во втором абзаце коммюнике.

"Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое изменение инфляции относительно симметричного целевого уровня", - говорится в последнем абзаце.

"Если и можно говорить о сюрпризе в заявлении ФРС, то это будет добавление описания "симметричный" к целевому уровню инфляции в 2%. Тем самым ФРС стремится закрепить ранее озвученные мысли об инфляции, указывавшие на то, что превышение целевого уровня не обязательно вызовет реакцию ЦБ, особенно в свете затяжного периода инфляции ниже ориентира", - считает эксперт Jefferies Уорд Маккарти.

"ФРС не считает инфляцию на уровне 2% верхним пределом", - полагает стратег TD Securities Майкл Хэнсон.

Крис Лоу из FTN Financial отметил, что изменения в формулировках не повлияли на прогнозы его компании, которая по-прежнему ожидает еще двух повышений процентной ставки - в июне и в сентябре.

Джим О'Салливэн из High Frequency Economics считает, что майское коммюнике подтверждает возможность еще трех раундов увеличения стоимости кредитования: в июне, в сентябре и в декабре.

