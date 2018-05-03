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Еврокомиссия представила новый бюджет ЕС: деньги в обмен на верховенство права
10:09 03.05.2018 |
Европейская комиссия представила проект долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы, который уже рассчитан на 27 стран - без Великобритании, которая к тому времени выйдет из ЕС.
Об этом сообщает сайт ЕК.
Комиссия предлагает долгосрочный бюджет в размере 1,135 млрд евро в обязательствах (выраженных в ценах 2018 года) за период с 2021 до 2027 года, что соответствует 1,11% от валового национального дохода 27 стран ЕС.
"Для финансирования новых и неотложных приоритетов необходимо увеличить текущий уровень финансирования. Инвестирование сейчас в такие отрасли, как исследования и инновации, молодежь, цифровая экономика, управление границами, безопасность и оборона будут способствовать процветанию, стабильности и безопасности в будущем. Например, бюджет Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности будет удвоен", - говорится в сообщении.
В то же время Еврокомиссия определила сферы, где можно сэкономить и повысить эффективность. Комиссия предлагает умеренно уменьшить финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики когезии ЕС (Cohesion Policy) - примерно на 5%, - отображая новую реальность Союза в составе 27 стран.
"Эта политика будет модернизирована, чтобы служить новым приоритетам. Например, политика когезии будет играть все более важную роль в поддержании структурных реформ и длительной интеграции мигрантов", - отметили в ЕК.
Комиссия предлагает сократить количество программ более чем на треть (с 58 в настоящее время до 37 в будущем), например, путем объединения фрагментированных источников финансирования в новые интегрированные программы и радикально оптимизировать использование финансовых инструментов, в том числе через фонд InvestEU.
"Главным новшеством в предложенном бюджете является укрепление связи между финансированием ЕС и верховенством права. Уважение к верховенству права является необходимым условием для надежного финансового управления и эффективного финансирования ЕС. Поэтому Комиссия предлагает новый механизм защиты бюджета ЕС от финансовых рисков, связанных с обобщенными недостатками верховенства права в государствах-членах. Новые предложенные инструменты позволят Союзу приостановить, уменьшить или ограничить доступ к финансированию ЕС способом, пропорциональным характеру тяжести и масштабам недостатков верховенства права", - говорится в сообщении.
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