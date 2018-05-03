Шотландия стала первой в мире страной, которая ввела минимальную цену на единицу алкоголя

Верховный суд Соединенного Королевства разрешил властям Шотландии ввести минимальную цену на единицу алкоголя.

Закон вступил в силу во вторник, по которому единица алкогольного напитка теперь стоит 0,5 британского фунта (примерно 0,66 доллара).

Это означает, что в среднем цена на бутылку виски поднимется как минимум до 18 долларов вместо нынешних 14-ти.

Этот закон в основном затронет супермаркеты и винные магазины, поскольку бары и рестораны уже взимают за напитки больше введенного номинала.

Это удорожание, как говорят шотландские власти, поможет бороться с пьянством в стране.

Жители Шотландии покупают в среднем на 20% больше алкогольных напитков, чем жители Англии и Уэльса.

Количество смертей в Шотландии, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, удвоилось за период с 1980 по 2010 годы.

Также подсчитано, что ежегодно пьянство обходится экономике Шотландии примерно в 4,75 млрд долларов - сюда входит полицейское патрулирование улиц, судебные издержки и больничные затраты.

В старом анекдоте сын спрашивает у отца после того, как в новостях объявляют о повышении цен на алкоголь: "Папа, ты теперь станешь меньше пить?"

"Нет сынок, теперь ты станешь меньше кушать", - отвечает ему родитель.

Так способно ли введение минимальной цены на алкоголь улучшить ситуацию?

Яростные споры

Споры по поводу алкогольного потребления и стоимости выпивки в стране не утихают, Ассоциация шотландских виски изо всех сил пыталась оспорить в суде введение минимальной цены на единицу алкоголя.

В то время как правительства некоторых стран и ряд организаций по всему миру открыто выступают за меры по ограничению доступа к алкоголю, есть и те - причем не всегда даже из алкогольной индустрии - кто не поддерживает такой подход.

В качестве аргумента они выдвигают экономические и даже философские соображения, связанные с идеей чрезмерного вмешательства государства.

Говорится, в частности, о том, что более эффективным может быть повышение алкогольных акцизов, что послужит и на благо госказне.

Другой аргумент, который часто приводится, заключается в том, что введение минимальной цены ударит по тем, кто пьет вполне умеренно, включая и людей с низкими доходами.

Есть также опасения в том, что подобная мера лишь увеличит производство и продажу самогонного и контрабандного алкоголя, что может представлять реальную угрозу здоровью населения.

Самые пьющие

Целый ряд научных исследований пытался оценить воздействие ценовой политики на алкоголь.

Наиболее пьющие страны мира (потребление в год на душу населения в литрах алкоголя). 1. Молдова 17,4 2. Беларусь 17,1 3. Литва 16,2 4. Россия 14,5 5. Чешская республика 14,1 6. Румыния 12,9 6. Сербия 12,9 8. Австралия 12,6 9. Словакия 12,5 9. Португалия 12,5 Другие страны

Соединенное Королевство 12,0 Франция 11,6 Южная Африка 11,5 Южная Корея 10,9 Германия 10,6 Чили 9,3 Бразилия 9,1 США 9,0

Большинство из них согласны с тем, что повышение цен на алкогольную продукцию ведет к снижению потребления алкоголя, однако это снижение находится в прямо пропорциональной зависимости от повышения цены: в среднем повышение стоимости на 1% ведет к 0,5-процентному снижению потребления.

Представители здравоохранения указывают на то, что введение минимальной цены особо ударит по самому дешевому крепленому алкоголю, а также "бюджетным" сортам сидра и пива.

"Только в первый год [введения ограничительной политики] будет зарегистрировано на 1 600 меньше попаданий в больницу и на 60 меньше смертельных исходов", - говорится в заявлении неправительственной организации Alcohol Focus Scotland, лоббирующей интересы тех, кто борется с чрезмерным пьянством в Шотландии.

"Сегодня алкоголь стал гораздо дешевле, чем раньше. По сути, он на 60% более доступен сегодня по сравнению с 1980-м годом - особенно в супермаркетах и других магазинах, торгующих на вынос, где мы в основном и покупаем наши алкогольные напитки", - утверждает эта организация.

"Эта повсеместная доступность привела к возросшему потреблению и росту связанных с этим проблем со здоровьем и социальных проблем", - утверждает эта организация.

В то же время в ряде стран, где алкогольная продукция одна из самых дорогих в мире, наблюдается также и самый высокий уровень потребления.

В Финляндии, к примеру, где акцизы составляют почти 38% цены алкоголя, потребление на душу населения в год составляет без малого 12 литров - согласно недавнему отчету по этой проблеме Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Это почти вдвое больше общемировой среднестатистической цифры в 6,2 литров в год.

Однако потребление сократилось после того, как финское правительство изменило решение снизить акцизный сбор за продажу алкоголя, введенное в 2004 году, чтобы противостоять притоку более дешевого импортного алкоголя из соседней Эстонии, только что вступившей тогда в Евросоюз.

С другой стороны, есть пример Норвегии, где шесть банок пива стоят более 30 долларов - чтобы препятствовать чрезмерному потреблению, однако норвежцы по-прежнему выпивают 7,7 литров в год при существующем акцизном сборе, составляющем почти 45% от цены алкоголя.

Это все равно меньше, чем среднестатистическая цифра по всему ЕС в 12,5 литров, однако норвежские власти заявляют, что потребление алкоголя в стране выросло на 40% с 1992 года.

В Молдове, несмотря на действующие минимальные цены на напитки, содержащие как минимум 25% алкоголя, а также запрет на рекламу и ограниченную продажу, потребление на душу населения составляет 16,8 литров.

Это больше всего в мире.

К тому же 65% выпивки в этой бывшей советской республике составляют именно крепкие напитки.

Тем не менее Шотландия не отступила от своего решения, выиграв в суде битву с пятью европейскими странами-производителями вина - Францией, Испанией, Италией, Португалией и Болгарией - пытавшимися заблокировать введение минимальных цен и утверждавшими, что эта политика противоречит законам ЕС.

Однако на то, чтобы понять, насколько эффективна политика введения минимальной цены на алкоголь, могут уйти годы.