Китай строит “фабрику дождя” размером в три Испании

В Китае планируют построить "фабрику дождя", которая должна помочь увлажнить территорию страны размером в три Испании.

Об этом пишет newsworld.

Искусственный дождь, как ожидается, должен помочь Китаю увлажнить площадь в три Испании.

Как отмечается, система будет включать сжигатели твердого топлива, беспилотники, самолеты, артиллерию и сеть метеорологических зондов, которые должны изучать огромные просторы Индийского океана.

Цель проекта состоит в том, чтобы создать распределенную систему, способную бороться с изменениями климата и увеличивать количество осадков в области на 10 млрд кубометров, или примерно на 7% от годного потребления воды в Китае.

Разумеется, у проекта и технологии искусственного дождя в целом есть свои критики и противники.

"Некоторые ссылаются на непроверенную природу технологии, другие боятся, что проект увеличит международные трения в нестабильном регионе", - пишет издание.