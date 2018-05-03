Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 21:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай строит “фабрику дождя” размером в три Испании
13:24 02.05.2018 |
В Китае планируют построить "фабрику дождя", которая должна помочь увлажнить территорию страны размером в три Испании.
Об этом пишет newsworld.
Искусственный дождь, как ожидается, должен помочь Китаю увлажнить площадь в три Испании.
Как отмечается, система будет включать сжигатели твердого топлива, беспилотники, самолеты, артиллерию и сеть метеорологических зондов, которые должны изучать огромные просторы Индийского океана.
Цель проекта состоит в том, чтобы создать распределенную систему, способную бороться с изменениями климата и увеличивать количество осадков в области на 10 млрд кубометров, или примерно на 7% от годного потребления воды в Китае.
Разумеется, у проекта и технологии искусственного дождя в целом есть свои критики и противники.
"Некоторые ссылаются на непроверенную природу технологии, другие боятся, что проект увеличит международные трения в нестабильном регионе", - пишет издание.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|КНДР начала демонтировать оборудование на ядерном полигоне
|Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном
|МВФ: криптовалюты не представляют угрозы мировой финансовой системе
|Совет Европы обеспокоен состоянием борьбы с коррупцией
|Молодые европейцы считают необходимыми политические реформы в их странах
|Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом из-за данных об инфляции
Это интересно
|Apple готовит VR- и AR-гарнитуру с двумя 8K-дисплеями
|Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего