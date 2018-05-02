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Российская “фабрика троллей” пытается подорвать энергетические рынки США - отчет
10:09 02.05.2018 |
Российская "фабрика троллей" в Санкт-Петербурге продолжает активно влиять на энергетические рынки США.
Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам науки, космоса и технологий Палаты представителей американского Конгресса, сообщает The Hill.
Доклад Комитета был сфокусирован на деятельности российского Агентства интернет-исследований (IRA), так называемой "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. Именно это учреждение находится "на передовой" вредного вмешательства россиян через киберпространство.
"Россия была активно вовлечена в согласованные усилия с целью подрыва американских энергетических рынков и влияния на внутреннюю энергетическую политику, используя американские медиа-платформы (Instagram, Facebook и Twitter)", - говорится в документе.
Энергетический бум в США, который стал возможным благодаря фрекингу и другим инновационным технологиям бурения, помог превратить США в мирового лидера в производстве сырой нефти и природного газа, прямо угрожая доходам от продажи нефти и газа в России, а также геополитическим влиянием.
Комитет для своего доклада получил информацию от Twitter, Facebook и Instagram: "В период с 2015 года по 2017 год, по оценкам, было 4334 аккаунтов IRA в Twitter, Facebook и Instagram, от которых поступило около 9097 российских сообщений или твитов относительно энергетической политики США или текущих энергетических событий".
"Согласно информации, предоставленной Twitter, более 4% всех твитов IRA были связаны с проблемами энергии и окружающей среды, значительная часть контента, если сравнивать с 8% твитов IRA, которые были связаны с выборами в США", - говорится в отчете.
Напомним, 15 марта Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы россиян, в том числе против Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".
Как известно, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.
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