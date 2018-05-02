Финансовые новости
- |
- 02.05.18
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
17 штатов подали в суд на Трампа из-за автомобильных выхлопов
09:28 02.05.2018 |
Калифорния и еще 16 штатов США подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, обвинив его в ослаблении экологических предписаний для автомобилей. "Хватит - значит, хватит, - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра во вторник, 1 мая, в Сакраменто. - Речь идет не о том, чтобы искать конфликт с администрацией Трампа. На карту поставлено слишком многое, затрагивающее здоровье и экономику Америки, чтобы сидеть сложа руки".
В свою очередь губернатор Калифорнии Джерри Браун обвинил действующего главу Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА) Скотта Пруитта в том, что тот нарушает действующее законодательство и ставит под угрозу здоровье детей. По словам Брауна, Пруитт и Трамп хотят, чтобы люди покупали больше бензина и сильнее загрязняли среду.
Белый дом отказался от комментариев, заявив, что сначала изучит жалобу, поданную в суд округа Колумбия. Помимо Калифорнии, исковое заявление подписали Нью-Йорк, Иллинойс, Айова и другие штаты.
Недовольство автоконцернов
В начале апреля ЕРА объявило о решении отменить жесткие правила, касающиеся норм потребления горючего автомобилями, принятые во времена правления бывшего президента США Барака Обамы. Эти нормы имеют решающее значение для снижения объемов автомобильных выхлопов.
Однако автоконцерны опасаются потери 1 млн рабочих мест из-за удорожания автомобилей вследствие исполнения экологических предписаний. Против планов Обамы выступил Союз автопроизводителей, в состав которого в числе прочих входят Volkswagen, General Motors и Toyota.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ: есть ли у Украины перспективы сотрудничества с Фондом
ТОП-НОВОСТИ
|“Юлин миллиард”: Почему Тимошенко врет о списанной коммуналке
|Воевать по-новому. Что означает для Донбасса замена АТО на ООС
|Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США
|Резвая предпраздничная торговля не сдвинула курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Российская “фабрика троллей” пытается подорвать энергетические рынки США - отчет
|17 штатов подали в суд на Трампа из-за автомобильных выхлопов
|Минфин США сдвинул срок продажи долей в компаниях Дерипаски
|Олигархи из России хранят в британских офшорах 34 млрд фунтов
|Палата общин Великобритании приняла “поправку Магнитского”
|Выборы премьера Армении провалены - что дальше?
Это интересно
|Honda HR-V стал электрическим концепт-каром
|Суд ЕС стал на сторону футболиста Месси в споре о товарном знаке с компанией Massi
|США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
|Sony X Mount позволит владельцам смартфонов Xperia запускать на них игры с PS4
Установив аксессуар на гейпмаде DualShock 4, который присутствует в стандартном комплекте поставки PlayStation 4, а также закрепив на Sony X Mount смартфон, который необходимо синхронизировать с консолью, вы сможете запускать на экране Sony Xperia игры с PS4.
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер