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Палата общин Великобритании приняла “поправку Магнитского”
08:14 02.05.2018 |
Палата общин британского парламента приняла законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", сообщает во вторник, 1 мая, агентство Reuters. В него включена поправка, которая аналогична "акту Магнитского", а также норма о раскрытии имен владельцев офшорных фирм в британских заморских территориях. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов.
"Поправка Магнитского"
Поправка, аналогичная "акту Магнитского", позволит Великобритании запрещать выдачу виз и въезд гражданам, которые причастны к коррупции или грубым нарушениям прав человека.
Эту поправку внес МИД Великобритании, ее поддержали обе крупнейшие партии парламента, так что она была принята без голосования. "Сегодня важный момент в парламенте, поскольку "поправка Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто ответственен за серьезные правонарушения по всему миру", - написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.
Первую часть "акта Магнитского", которая касалась заморозки активов тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека, Великобритания приняла в 2017 году.
"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы есть в Канаде, Литве и Эстонии.
Раскрытие информации о владельцах офшоров
Депутаты Палаты общин также обязали раскрывать имена владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях, таких как Каймановы и Британские Виргинские острова. До конца 2020 года должен быть создан публичный реестр бенефициаров. Эту норму в парламент внесли лейбористы, консерваторы поддержали их.
Принятие закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, у которых есть активы в британских офшорах. В офшорах Каймановых и Британских Виргинских островов россияне хранят 34 млрд фунтов (около 47 млрд долларов).
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