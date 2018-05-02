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США отложили введение пошлин на сталь и алюминий до июня
08:08 02.05.2018 |
США отложили введение таможенных пошлин на изделия из стали и алюминия до 1 июня. Перенос срока затрагивает Евросоюз, Канаду и Мексику, сообщил Белый дом в ночь на вторник, 1 мая. Нынешний исключительный порядок действовал до 1 мая.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон во время своих визитов к президенту США Дональду Трампу провели переговоры о введении долгосрочного исключительного порядка для ЕС. В этом случае пошлины в размере 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия не должны распространяться на продукцию из ЕС.
Вашингтон также достиг договоренности с Южной Кореей об импорте стали, а также "принципиальных соглашений" с Аргентиной, Австралией и Бразилией, "подробности которых будут в скором времени окончательно определены", заявил представитель Белого дома.
Трамп объявил о введении пошлин в марте. Если они в итоге будут применяться и к европейским товарам, ЕС примет ответные меры, в их числе - ответные пошлины и жалоба во Всемирную торговую организацию.
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