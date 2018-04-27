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Меркель удовлетворена единодушием с США по поводу России
23:35 27.04.2018 |
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила удовлетворение сотрудничеством с США в сфере политики в отношении России. Между сторонами наблюдается "высокий уровень единодушия" по поводу конфликтов с Россией и роли Москвы в Сирии, заявила она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, 27 апреля.
По словам Меркель, стороны обмениваются мнениями по поводу того, какие побочные действия могут иметь американские санкции, введенные против России. Она отметила, что немецкие фирмы опасаются косвенно пострадать от этих санкций.
Расходы на оборону
Со своей стороны Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее двух процентов своего ВВП, заявил он, выразив надежду на то, что каждый партнер по НАТО выполнит и даже перевыполнит эту цель.
Ангела Меркель сообщила, что, начиная с 2019 года, ее страна будет тратить на оборону 1,3 процента своего ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25 процента ВВП.
Атомная программа Ирана
Затронув вопрос об атомной программе Ирана, Трамп назвал Тегеран "режимом убийц", подчеркнув, что нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Тегеран сеет "насилие, кровопролитие и хаос" на всем Ближнем Востоке и "мы должны позаботиться о том, чтобы этот режим убийц даже близко не подошел к созданию ядерного оружия", сказал американский президент.
Ангела Меркель согласилась с тем, что нынешний договор об атомной программе Ирана недостаточен для того, чтобы заставить Тегеран свернуть ядерную программу. Она заявила, что необходимо позаботиться о сдерживании влияния Ирана.
Северная Корея
Дональд Трамп заявил, что обнадежен состоявшейся 27 апреля встречей между лидерами Северной и Южной Кореи, но подчеркнул, что не повторит ошибок, допущенных прежними американскими администрациями, и продолжит оказывать нажим на Пхеньян до тех пор, пока не будет достигнута денуклиаризация Корейского полуострова.
Ангела Меркель подтвердила важность превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Она высоко оценила "мощь" позиции Трампа по Северной Корее, которая, по словам канцлера, позволила добиться прорыва на межкорейских переговорах. Меркель сказала, что жесткая позиция Трампа "открыла новые возможности".
Вопросы торговли
Кроме того, канцлер ФРГ заявила, что Евросоюзу и Германии следует продолжать переговоры с США о справедливых условиях торговли. Она отметила, что Германия уже сократила объем своего профицита в торговле с США, хотя и добавила, что понимает, что Трампу этого недостаточно.
Ангела Меркель ничего не сказала по поводу запланированного на 1 мая введения американских штрафных санкций на поставки стали и алюминия из ЕС. "Решать будет президент", - заявила она. Одновременно Меркель сообщила, что Берлин не исключает возможность заключения с Вашингтоном двустороннего договора о торговле. Она назвала США "интересной страной для инвестиций" после реформы американского налогового законодательства.
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