Финансовые новости
- |
- 27.04.18
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Конгресс США не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией
19:40 27.04.2018 |
Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Текст доклада опубликован на сайте комитета.
"Комитет не нашел никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в сговор с российским правительством, хотя расследование показало, что штабы Трампа и Клинтон делали необдуманные действия", - говорится в докладе.
Так, необдуманными названы встреча сына Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой и связи штаба Трампа с WikiLeaks.
При этом говорится о том, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон профинансировала исследование, в результате которого на базе российских источников появилось досье, рассказывающее о якобы связях нынешнего президента США Дональда Трампа с Россией.
В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США, отмечают в комитете. Вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место в виде кибератак и использования соцсетей.
"Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс", - говорится в документе.
В комитете также предупредили, что Россия продолжит "разрушать западные демократические государства".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лондонский суд отменил ключевые положения акционерного соглашения “ Укрнафты“
|Генсек Центризбиркома. Почему главное кресло ЦИК достанется “ чужой” женщине
|Зачем Коломойскому следственная комиссия по пленкам Онищенко
|Первые выплаты по ВВП-варрантам ожидаются не ранее 2022г - эксперты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Меркель удовлетворена единодушием с США по поводу России
|Дерипаска решил отказаться от контроля над “ Русалом”
|Конгресс США не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией
"Комитет не нашел никаких свидетельств того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в сговор с российским правительством, хотя расследование показало, что штабы Трампа и Клинтон делали необдуманные действия", - говорится в докладе.
|После финансовой помощи ЕС Греция получит дополнительные деньги
|Объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 18% в 2017 г. - ОЭСР
|Никол Пашинян объявил о продолжении акций оппозиции в Армении
Это интересно
|США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
|Sony X Mount позволит владельцам смартфонов Xperia запускать на них игры с PS4
Установив аксессуар на гейпмаде DualShock 4, который присутствует в стандартном комплекте поставки PlayStation 4, а также закрепив на Sony X Mount смартфон, который необходимо синхронизировать с консолью, вы сможете запускать на экране Sony Xperia игры с PS4.
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows