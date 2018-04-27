После финансовой помощи ЕС Греция получит дополнительные деньги

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы Греции намерены предоставить стране еще несколько миллиардов евро. Об этом заявил глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг (Klaus Regling) на встрече министров финансов стран ЕС в Софии в пятницу, 27 апреля. Страна может получить от 10 до 12 млрд евро, сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, дополнительные средства вновь откроют "полный доступ" Греции к финансовым рынкам. Кроме того, Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства. В частности, рассматривается срок "до 18 месяцев", заявил Сентено. Как правило, в подобных ситуациях средства предоставляют на один год.

Обслуживание долга и экономический рост

Окончательное решение о сумме дополнительных средств и сроках ссуды будет принято по завершении выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи в августе. При этом на встрече в Софии были высказаны предложения об обслуживании Грецией долгового бремени. В частности, обслуживание долга можно увязать с будущим экономическим ростом страны, полагает комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Пакет в 86 млрд евро

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету.