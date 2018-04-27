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Объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 18% в 2017 г. - ОЭСР
17:25 27.04.2018 |
Мировые потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в 2017 году сократились на 18% - до $1,411 трлн на фоне снижения реструктуризации компаний, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Это составляет 1,8% мирового ВВП и сопоставимо с показателями 2012 года и 2014 года, в то время как в 2016 году он равнялся 2,3% ВВП и в 2015 году - 2,5% ВВП, отмечается в докладе организации.
В четвертом квартале глобальные ПИИ опустились до минимального объема с 2013 года - $280 млрд.
Приток инвестиций в страны ОСЭР по итогам прошлого года рухнул на 37% (до $760 млрд), в основном за счет Великобритании и США.
Поступления средств в государства G20, не входящие в ОЭСР, увеличились на 3%, в частности, из-за роста в пять раз показателя в Индонезии (до $23 млрд). При этом зарубежные инвестиции этих стран упали на 33%, в том числе из-за того, что Китай снизил вложения за рубежом впервые с 2005 года (на 1%, до $168 млрд).
Объем ПИИ в Россию в минувшем году опустился на 32% - до $25 млрд, в то время как российские инвестиции за рубежом подскочили на 34%, составив $36 млрд.
США продолжали в 2017 году оставаться основным источником ПИИ - $363 млрд, за ними следуют Япония ($160 млрд), Великобритания ($100 млрд), Германия ($77,5 млрд) и Канада ($77 млрд).
Основными получателями инвестиций в прошлом году выступили США ($287 млрд), Китай ($168 млрд), Бразилия ($63 млрд), Нидерланды ($58 млрд), Франция ($50 млрд).
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