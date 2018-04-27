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Дамаск намерен конфисковать имущество сирийских беженцев
13:28 27.04.2018 |
Президент Сирии Башар Асад подписал указ, фактически позволяющий лишать прав на собственность покинувших страну граждан, сообщила вечером в четверг, 26 апреля, немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Сирийские власти могут выдавать разрешения на строительство на частных земельных участках, если предыдущие владельцы не явятся в 30-дневный срок в местные органы власти с документами на собственность. В таком случае они утрачивают на нее права, пишет издание, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные министерства иностранных дел Германии.
Согласно этой информации, министр жилищного строительства Сирии Хусейн Арнус намерен в числе первых отвести под новую застройку район Баб-Амро в Хомсе, а также некоторые районы в Алеппо и Харасте. Все эти территории ранее считались ключевыми районами повстанцев.
Берлин возмущен
Правительство ФРГ возмущено "необоснованной законодательной нормой, ставящей под вопрос имущественные права многих сирийских беженцев", сообщили в МИД журналистам газеты. По всей видимости, режим Асада пытается "основополагающим образом изменить ситуацию на местах в свою пользу и в пользу своих сторонников и осложнить возвращение огромного числа сирийцев", цитирует заявление министерства Süddeutsche Zeitung.
"Мы убедительно призываем сторонников режима, прежде всего Россию, предотвратить выполнение этого закона", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство в Берлине. При этом речь идет о судьбе и будущем людей, "которые уже более семи лет вынуждены переносить страдания и лишения" и которые надеются "когда-нибудь снова обрести мирную жизнь в Сирии", указал МИД ФРГ.
Поиск совместных мер с ЕС и ООН
Как отмечает газета, Берлин намерен начать консультации с другими странами ЕС по возможным способам противодействия "коварному плану" Дамаска. Кроме того, планируется привлечь к решению этой проблемы Организацию Объединенных Наций и, в частности, Совет Безопасности ООН. Проблему возможного лишения собственности сирийских беженцев планировалось поднять также на встрече по Сирии в Париже вечером 26 апреля, в которой помимо главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) участвовали представители Франции, Великобритании, США, Саудовской Аравии и Иордании, пишет газета.
В настоящее время за пределами страны в статусе беженцев находятся около 5,1 миллиона сирийцев. Еще более шести миллионов граждан Сирии считаются внутренне перемещенными лицами. В Германии на данный момент проживают более полумиллиона сирийских беженцев. Власти в Берлине рассчитывают, что часть этих мигрантов вернется на родину после окончания военных действий.
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