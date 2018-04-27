Министр обороны США просит конгресс сделать несколько исключений в законе о санкциях против России

Джеймс Мэттис обратил внимание законодателей на то, что Индия, Вьетнам и Индонезия являются партнерами как России, так и США.

Вывести их из-под действия санкций необходимо, чтобы они смогли продолжать покупать и американское оружие, и российское.

Выступая в сенатском комитете по вооружениям, глава Пентагона подчеркнул, что эти страны планируют прекратить закупку вооружений у России. Но по закону о санкциях сейчас они не могут покупать у США. Он добавил, что также планирует обращаться по этому вопросу в Госдепартамент США.

