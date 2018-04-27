Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с “пагубным влиянием России”

Американский президент Дональд Трамп представил членам конгресса доклад о борьбе с «пагубным российским влиянием», как того требует оборонный бюджет.

В письме парламентариям Трамп заявил, что посылает им «доклад, которого требует пункт 1256 оборонного бюджета на 2018 год». Сам текст обнародован не был, поскольку содержит секретные сведения.

Пункт 1256 оборонного бюджета требует от главы государства составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области. В частности, госдеп и Пентагон были обязаны предложить меры, направленные «на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности Российской Федерации».

В министерстве юстиции и в конгрессе США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.