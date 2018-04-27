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Джина Хэспел стала исполняющей обязанности главы ЦРУ
08:21 27.04.2018 |
Центральное разведывательное управление США возглавила женщина. Правда, пока Джина Хэспел только исполняет обязанности директора ЦРУ.
Хэспел является разведчиком с 30-летним стажем. Она уже попросила сотрудников ЦРУ «быть сосредоточенными на жизненно важной миссии и делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной».
Ранее сразу 108 американских генералов и адмиралов призвали Конгресс США провести тщательное расследование и внимательно изучить прошлое Хэспел. По данным СМИ, она руководила одной из тайных тюрем ЦРУ в Таиланде и участвовала в «программах допросов с пристрастием».
Напомним, в четверг прежний глава ведомства Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря Соединенных Штатов.
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