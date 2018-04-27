Рост мировой экономики замедлится при цене на нефть в $85 в 2018-2020 гг, считают эксперты

Рост мировой экономики замедлится, а инфляция вырастет при цене на нефть в среднем в 85 долларов за баррель с третьего квартала 2018 года по 2020 год включительно, следует из исследования компании Oxford Economics.

"Высокие цены на нефть представляют собой риск для экономического роста и инфляции. Мы имитировали сценарий при ценах на нефть в 85 долларов за баррель с третьего квартала 2018 года по 2020 год включительно, чтобы оценить их влияние. Мировой ВВП замедлится на 0,6% к третьему кварталу 2020 года, тогда как мировая инфляция увеличится на 1 процентный пункт, до 4%", - говорится в докладе.

К середине 2019 года средняя доходность мировых гособлигаций будет на 50 базисных пунктов выше и достигнет максимума с 2011 года в 4,1%. Наибольшее негативное влияние почувствуют потребляющие нефть развивающиеся страны, такие как Китай и Индия.

При этом базовый прогноз Oxford Economics. предполагает, что цена на нефть достигнет уровня в примерно 75 долларов за баррель в течение 2018-2019 годов и затем упадет до 67 долларов за баррель к концу следующего года.

Эксперты также не исключают, что цены на нефть могут быть высокими в этот период в условиях роста мировой экономики или опасений сокращения объема поставок сырья, например, при введении новых санкций со стороны США к Ирану.